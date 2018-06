Queda de elevador deixa 7 feridos em hospital no Rio

RIO - A queda de um elevador do prédio principal do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio, deixou sete pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 24. O equipamento despencou do 3º andar e só parou no térreo, mas a queda foi amortecida pelo sistema de freios de emergência.

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, responsável pela administração do HFB, não havia pacientes entre os ocupantes do elevador. Eram seis funcionários do HFB e um médico visitante. Ainda de acordo com o Ministério, eles sofreram apenas ferimentos leves.

Todos foram atendidos no Serviço de Emergência do hospital, estão lúcidos e passam por avaliação médica. Segundo nota divulgada pelo núcleo do Ministério da Saúde no Rio, "o HFB conta com uma Brigada de Incêndio/Socorrista que foi acionada e atuou imediatamente retirando os feridos e isolando a área para perícia policial. A Direção informa ainda que já acionou a empresa Elbo Elevadores Ltda, responsável pela manutenção".