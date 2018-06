Queda de elevador fere sete operários em Fortaleza A queda de um elevador de um prédio em construção no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza, deixou sete operários feridos na manhã desta quarta-feira, 11. Técnicos do Instituto de Perícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará vistoriaram o local e constataram o rompimento de um dos cabos do elevador. O laudo sobre a causa do acidente só deverá ser liberado dentro de 15 a 20 dias. Os sete trabalhadores estavam dentro do elevador da obra em construção na esquina das ruas Silva Jatahy com Oswaldo Cruz. Eles foram levados para o Instituto Dr. José Frota (IJF). O caso mais grave é de Manuel Juraci Silva Simão, de 37 anos, que está com suspeita de lesão na coluna. As demais vítimas são: Francisco Roberto André, 36; Edílson Sá Feitosa, 27; Raimundo Almeida Silva, 51; Antônio Ivan Araújo Xavier, 50; Francisco Almério Gomes, 57; e Geová dos Santos Silva, 31.