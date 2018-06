Queda de energia interrompe operações em duas estações do metrô no Rio

SÃO PAULO - A Linha 1 do metrô no Rio ficou sem operar por mais de uma hora no trecho entre as estações Siqueira Campos e Ipanema-General Osório, na zona sul, na tarde desta sexta-feira, 16. De acordo com o MetrôRio, as estações Cantagalo e Ipanema deixassem de funcionar por causa da falta de energia.

Em nota, o MetrôRio diz que o problema começou por volta das 12h45 e foi resolvido às 14h10, e que os passageiros foram atendidos pela linha de ônibus Metrô na Superfície durante o período em que os trens pararam de circular no trecho. As estações e bilheterias tiveram de ser fechadas. Técnicos da empresa apuram as causas da queda de luz.

A companhia de energia Light não registrou nenhuma queda de energia na região de Ipanema e Copacabana nesta tarde.