Queda de granizo atinge ao menos 30 cidades gaúchas

SÃO PAULO - Cerca de 30 cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por queda de granizo, seguida de pancadas de chuva forte, na tarde desta segunda-feira, 15, segundo informações da Defesa Civil do Estado.

Deste total, sete foram mais prejudicados, entre eles os municípios de Vacaria, São Marcos, Panambi, Floriano Peixoto, Cerrito, Santo Antonio da Patrulha e Fontoura Xavier, localizados nas regiões de Planalto, litoral norte e sul do Estado. Pelo menos cinco cidades já decretaram situação de emergência.

A chuva começou por volta das 15 horas de ontem, atingindo aproximadamente 12.100 moradores. Deste total, 230 ficaram desabrigados e outros 430 desalojados. Cerca de 900 casas foram danificadas. Ninguém ficou ferido.