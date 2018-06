Queda de granizo danifica 165 casas no Paraná

SÃO PAULO - A forte chuva com vento e granizo que atingiu alguns pontos do litoral do Paraná nesta quinta-feira, 22, deixou um saldo de 150 casas destelhadas em Antonina, outras cinco na Colônia Quintilha e 10 na Colônia Santa Cruz, em Paranaguá.

A Defesa Civil dos Municípios de Antonina e Paranaguá foram acionadas para dar auxílio à população e fazer levantamentos necessários para a recuperação da normalidade nos locais atingidos.

Para Antonina foram deslocadas quatro viaturas com 14 bombeiros das cidades de Matinhos, Pontal do Paraná e Morretes para reforçar a guarnição da Cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Defesa Civil Municipal estão nos locais distribuindo lonas e telhas vindas da Defesa Civil Estadual.