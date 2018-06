Queda de helicóptero mata quatro policiais militares em Alagoas

MACEIÓ - Quatro policiais militares morreram no fim da manhã desta quarta-feira, 23, depois que um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Alagoas caiu em um bairro residencial na periferia de Maceió.

A aeronave, ocupada pelo major Nilton, pelo capitão Assunção e pelos soldados Melo e De Moura - os nomes completos ainda não foram confirmados pela Polícia Militar -, fazia patrulhamento na área, quando acabou caindo. Testemunhas afirmaram ter ouvido um estouro antes da queda.

O helicóptero, de modelo Long Ranger, que pertencia ao Grupamento Aéreo da SSP de Alagoas, acabou atingindo um veículo, que estava estacionado no local.

O governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), e o secretário de Segurança de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça, foram ao local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros também estão no local.