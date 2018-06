Queda de helicóptero provoca mortes no sul de Minas

Um helicóptero caiu na tarde deste sábado, 16, em uma área rural de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o plano de voo da aeronave registrava quatro pessoas a bordo da aeronave, mas apurações preliminares indicam que apenas duas teriam embarcado e não teriam sobrevivido ao acidente. O helicóptero havia partido de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

De acordo com o jornal O Estado de Minas, a aeronave, que caiu em área próxima à rodovia MG-179, pertencia a uma instituição bancária e era operada por uma empresa mineira de transportes. Moradores da região informaram os bombeiros sobre o acidente por volta das 19 horas deste sábado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local do acidente realizar o resgate e controlar o fogo provocado pela explosão.

Em nota oficial, o Centro Regional de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) confirmou a queda e informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos começarão a investigar as causas da queda na manhã deste domingo.

"A Ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos", diz a nota.