Queda de marquise mata mulher em Salvador A dona de casa Eliete Bispo, 40 anos, morreu nesta terça-feira depois de ser atingida por uma marquise, que desabou em uma residência do bairro do Lobato, subúrbio de Salvador. No local, onde Eliete parou para se proteger enquanto chovia, também estava uma outra mulher, chamada Rosane, que foi levada em estado grave para o Hospital Geral do Estado. Os policiais da Delegacia do bairro do Bonfim estão apurando o caso, mas adiantaram como mais provável que a marquise estava sem manutenção. Com o acúmulo de água da chuva, a estrutura teria se rompido e cedido. Eliete passava alguns dias na casa da irmã e decidiu sair para fazer compras no centro da cidade, segundo informaram familiares. Ela teve morte instantânea. O corpo permaneceu no local durante cerca de duas horas até da chegada dos policiais. No bairro do Lobato e outros da periferia de Salvador, é muito comum as pessoas construírem suas casas sem orientação de um engenheiro. Os policiais trabalham também com a hipótese de o acidente ter sido resultado da falta de cálculo estrutural para construção da edificação.