Queda de mezanino mata um e fere outro em Campinas Um funcionário morreu e outro ficou ferido em consequência da queda de um mezanino numa loja de materiais de construção em Campinas, interior de São Paulo. O mezanino, com cerca de três metros de altura, era usado como depósito de tubos de PVC. O empregado Wiliam Gustavo descansava embaixo do mezanino quando a estrutura de madeira ruiu e ele acabou tendo morte imediata. Outro homem que estava próximo ao local da queda ficou ferido e foi levado para o Pronto-Socorro São José. Uma sócia na loja disse que não havia problemas no prédio e que tudo estava dentro das especificações. Segundo ela, a empresa vai cumprir a lei e vai prestar a assistência necessária à família do trabalhador que faleceu. O local foi interditado pela Defesa Civil. A Polícia Técnica vai elaborar um laudo sobre o acidente, cujo resultado deverá ser divulgado em 30 dias.