Queda de monomotor deixa ferido grave em Atibaia Pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida após a queda de um avião monomotor modelo Embraer-Piper Minuano na Avenida Industrial, via paralela à Rodovia Fernão Dias, na região de Atibaia, no Estado de São Paulo. De acordo com as primeiras informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o acidente aconteceu por voltas das 17 horas desta sexta-feira. Ainda não há detalhes de como ocorreu o acidente e nem para onde foi levada a vítima.