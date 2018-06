Queda de monomotor mata dois em Resende, no Rio

Duas pessoas morreram na queda de um monomotor do Corpo de Bombeiros no bairro de Vila Santa Isabel, em Resende, no sul do Estado do Rio, na tarde desta terça-feira, 27.

O acidente aconteceu por volta das 16h15, próximo ao Aeroclube da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois tripulantes da corporação faziam o trabalho de reconhecimento da área, possivelmente para treinamento, quando o monomotor perdeu altura e caiu, mas não atingiu nenhum morador do bairro. A aeronave explodiu em seguida.

A área onde o acidente ocorreu está isolada. As causas do acidente serão investigadas.