Queda de muro mata homem em São Paulo A massa de ar frio que chegou a São Paulo no início da tarde desta sexta-feira deixou vários estragos na cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal 28 árvores caíram. O caso mais grave aconteceu na zona leste, mas não foi uma árvore, e sim um muro, que caiu sobre o autônomo Edvaldo Cardoso Vargem, de 34 anos. De acordo com informações do Hospital de Vila Alpina, Vargem andava pela calçada da Rua Laurinho Inhelo, no Parque São Rafael, na zona leste, quando, na altura do número 29, passou ao lado de um muro, que desmoronou. Testemunhas que passavam em frente ao local, viram a cena e chamaram o Resgate. Pouco depois, uma unidade dos bombeiros chegou ao local e socorreu o autônomo. A caminho do hospital, o rapaz teve uma parada cardiorrespiratória e chegou ao hospital em estado grave. Por volta das 15 horas, ele morreu.