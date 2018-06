Queda de ônibus em barranco deixa 7 mortos e 35 feridos no Paraná

SOROCABA - Com base em informações do Instituto Médico Legal (IML) de Campos Mourão, a Expresso Maringá confirmou sete passageiros mortos - e não oito como havia divulgado inicialmente - no acidente com um ônibus da empresa, na madrugada desta terça-feira, 3, entre Campos Mourão e Maringá, no oeste paranaense.

A lista das vítimas, segundo a empresa, inclui três pessoas da mesma família: João Alves Martins, sua esposa Lucilene Vieira e a filha de três anos do casal, Julia Vieira.

Os outros passageiros mortos são Olesia Antiquera Basseto, Idalina Joanna Vianna Guzoni, Alecssandro Ramos Martins e Onésio Ribeiro Filho. Outras quatro pessoas, entre elas o motorista do ônibus, estão internadas na Santa Casa de Campos Mourão, em estado grave. A Expresso Maringá informou que está prestando todo apoio às pessoas internadas e às famílias das vítimas, inclusive para o funeral.

O ônibus, que seguia de Foz do Iguaçu para Maringá com 42 pessoas - o motorista e 41 passageiros - caiu de um barranco de dez metros. Nenhum passageiro saiu ileso do acidente, mas muitos foram atendidos com ferimentos leves e liberados. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a falar em dez mortes, mas depois também revisou o número. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Campos Mourão.