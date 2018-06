Queda de ônibus em ribanceira deixa 32 feridos na Bahia

SALVADOR - Um ônibus da empresa VSA, que fazia a linha Simões Filho-Camaçari, na região metropolitana de Salvador, caiu em uma ribanceira de cerca de seis metros de altura, na manhã desta terça-feira, 6, deixando 32 feridos. Não há vítimas em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com informações da PRE, o acidente aconteceu por volta das 7 horas, nas proximidades de uma curva, no km 9 da BA-093, em Simões Filho. Ainda não se sabem os motivos para o ônibus ter saído da pista, mas suspeita-se que possa ter havido um problema no freio do veículo. Chovia na região na hora do acidente.

Ficaram feridos 30 passageiros, o motorista e o cobrador do ônibus. Catorze deles, com lesões leves, foram encaminhados ao Hospital de Simões Filho. Os 16 com mais ferimentos foram levados, em ambulâncias, para o Hospital Geral de Camaçari. O trânsito na rodovia, que chegou a ser bloqueado para o socorro às vítimas, foi liberado por volta das 8h30.