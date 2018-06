Queda de ônibus em ribanceira mata 9 Um ônibus caiu ontem à tarde numa ribanceira de 25 metros de altura, perto do município de Mariana (MG), provocando a morte de 9 passageiros e deixando outros 26 feridos. Segundo a polícia e o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia pela rodovia MG-129 quando o motorista perdeu o controle numa curva - chovia muito no momento do acidente, segundo testemunhas. O ônibus havia partido do distrito de Antônio Pereira com destino a Mariana.