Queda de ônibus em ribanceira mata três e fere 30 em MG Um acidente com um ônibus da empresa São Geraldo, na madrugada desta sexta-feira, 5, na Zona da Mata mineira, causou a morte de três pessoas e ferimentos em outras 47. Das três vítimas fatais, duas eram crianças. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 2 horas, ao tentar fazer uma curva no quilômetro 98 da rodovia MG-111, entre as cidades de Manhumirim e Manhuaçu, o ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Segundo militares do Corpo de Bombeiros de Manhumirim, chovia no momento do acidente e a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo em razão da pista bastante molhada e escorregadia. A assessoria de imprensa da São Geraldo informou que o ônibus partiu às 18h10 de quinta-feira, 4, do município de Anchieta, no Espírito Santo, com destino a Belo Horizonte. Havia 50 passageiros no veículo, a maioria turistas de Minas que passavam férias no litoral capixaba. A previsão era que o ônibus desembarcasse na rodoviária da capital mineira às 6h desta sexta. Uma mulher morreu no local do acidente e dois meninos - um de oito anos e outro de nove anos - chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram em hospitais de Manhuaçu. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. Até o final da tarde desta sexta, nove pessoas permaneciam internadas em Manhuaçu e Manhumirim. A São Geraldo informou que havia providenciado ambulâncias para que elas fossem transferidas para Belo Horizonte. A empresa informou também que irá prestar atendimento integral e arcar com todas as despesas das vítimas e familiares. Matéria ampliada às 17h18