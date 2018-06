Queda de torre de transmissão de rádio fere criança na BA Uma torre de transmissão de cerca de 30 metros de altura, pertencente à Rádio Cultura, de Salvador (BA), caiu, na manhã desta quarta-feira, 14, sobre uma escola e duas casas do bairro de Brotas. Apesar de o equipamento ter destruído boa parte da cobertura das construções, apenas uma criança de 9 anos, estudante da Escola Novo Ideal, ficou ferida levemente nas costas. As aulas foram suspensas até que o telhado seja consertado. Na casa vizinha da sede da rádio, o telhado ficou totalmente destruído - e os moradores, que não quiseram se identificar, ficaram sem água, por a torre ter quebrado o reservatório. A diretora da empresa, Ivana Torres, disse ainda não saber o motivo do acidente e garantiu que vai arcar com os prejuízos e com as despesas médicas da criança. Uma perícia realizada no local deve determinar as causas do acidente.