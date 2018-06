Queda de ultraleve deixa dois mortos no sul de Santa Catarina

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram ao cair com um ultraleve em uma plantação de arroz no município de Araranguá, no sul de Santa Catarina, neste domingo, 8. O acidente aconteceu por volta das 10 horas, nas proximidades da BR-101.

Segundo a polícia, o ultraleve no chão caiu após uma manobra. As causas do acidente serão investigadas. Os corpos dos dois homens foram levados para o Instituto Médico Legal (IM). Os nomes das vítimas não foram divulgados.