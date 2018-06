Queda de ultraleve deixa um morto e um ferido em Barretos Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após acidente com um ultraleve, em Barretos, interior de São Paulo, na noite de domingo. Segundo o jornal Bom Dia SP, da Rede Globo, o ultraleve teria caído dois minutos depois da decolagem. O piloto Cláudio do Nascimento morreu na hora. Rafael Fernandes, a outra vítima, foi encaminhado com ferimentos graves para a Santa Casa de Barretos.