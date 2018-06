Queda em penhasco de 100 metros de altura mata homem na Serra do Cipó

SÃO PAULO - Um homem de 57 anos morreu ao cair em um penhasco de cerca de 100 metros de altura na Serra do Cipó, a 100 quilômetros de Belo Horizonte (MG), na tarde de domingo, 26, enquanto fixava placas com indicações turísticas e mensagens de proteção à natureza. Ivan Nascimento Barbosa, morador da região, instalava as placas em um mirante próximo à Vila Cipó, acompanhado de um colega, quando escorregou e caiu. Segundo seu amigo relatou ao Corpo de Bombeiros de Vespasiano, Barbosa estaria alcoolizado no momento do acidente. A vítima morreu na hora e seu corpo foi resgatado pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.