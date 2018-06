Queda na pesquisa foi positiva, diz Lindberg

Primeiro colocado nas pesquisas para o Senado no Rio, o petista Lindberg Farias (foto), ao chegar aos estúdios da TV Globo, disse que a estagnação de Dilma Rousseff na liderança das pesquisas eleitorais teve o efeito de voltar a mobilizar a militância. "Os militantes achavam que estava tudo resolvido, mas agora voltaram às ruas com muita força", disse Lindberg. Sobre o confronto entre os candidatos à Presidência, o petista afirmou: "Acho que será decisivo, mas, se o jogo der zero a zero, a vitória é nossa".