Quedas de árvores deixam vias sem energia em São Paulo Duas quedas de árvores provocaram problemas em redes elétricas em bairros de São Paulo, nesta quinta-feira, 15. No Jardim Paulista, na zona sul da cidade, uma árvore caiu sobre a rede elétrica na cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Venezuela, às 13h19. Trechos das duas vias e da Avenida Rebouças e da Alameda Gabriel Monteiro da Silva ficaram sem energia. Uma árvore de grande porte também caiu sobre três carros e atingiu a rede elétrica, no cruzamento das avenidas Quarto Centenário e República do Líbano, em Moema, na parte da manhã. Imóveis próximos ao cruzamento devem ficar sem abastecimento de energia até as 22 horas, horário previsto pela Eletropaulo para o término da substituição do poste atingido e o reparo dos cabos.