Quedas de moto piora lentidão na Rodovia dos Imigrantes Duas quedas de moto ajudam a complicar ainda mais o trânsito no trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes neste sábado, rumo à Baixada Santista. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, a primeira queda ocorreu na altura do quilômetro 24 e deixa o tráfego lento até o km 20. Mais à frente, na altura do km 29, outro acidente envolvendo motocicleta provoca lentidão até o km 27. Ambos os acidentes deixaram vítimas leves, que já foram removidas pela equipe médica da concessionária. No trecho de serra da Imigrantes, o tráfego também está lento entre os quilômetros 42 e 50, nas proximidades do primeiro túnel. A Rodovia Anchieta continua sendo a melhor opção para a descida da serra com duas pistas livres. Conforme a Ecovias, 7.282 veículos passaram pelos pedágios em direção à Baixada Santista na última hora. Na contagem anterior, das 17 horas, foi registrada a contagem de descida mais alta de todo o feriado, com 9.793 veículos viajando para o litoral. Desde à 0 hora de quinta-feira, quando teve início a contagem para esse carnaval, 296 mil veículos desceram a serra. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7X3 onde a descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Já para retornar à capital, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, O transito segue lento, com pontos de parada na região da Baixada Santista, entre os quilômetros 284 e 292, na entrada de Praia Grande.