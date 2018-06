Queima de cana continua proibida no interior paulista A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo voltou a proibir a queima da palha da cana-de-açúcar, em qualquer horário, nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos a partir da manhã desta quarta-feira, 16. Os motivos alegados são os mesmos das outras duas suspensões anteriores feitas desde julho: baixa umidade do ar, que chegou a 15% hoje em Ribeirão Preto, e alta temperatura, superiores a 35 graus Celsius. Entre o dia 26 e 29 de julho, em todo o Estado, e entre 8 e 12 de agosto, em algumas regiões, a queima também havia sido suspensa pelas mesmas condições. Ainda conforme os critérios estabelecidos nesta quarta, a queima da palha da cana estará proibida entre as 6 e 20 horas nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Campinas e Marília. A Secretaria do Meio Ambiente informou ainda que tão logo os índices de umidade relativa do ar se apresentem satisfatórias, ou seja, acima dos 25%, a queima será liberada. Está prevista para esta quarta a chegada de uma frente fria no Estado de São Paulo, que deve aumentar os níveis de umidade relativa do ar e baixar as temperaturas em algumas regiões. Se o produtor descumprir a determinação, será advertido inicialmente e, se reincidente, poderá ser autuado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e multado em valores que variam de R$ 139,30 a R$ 139.300,00.