Queimadas fazem governo decretar emergência ambiental em 15 estados

BRASÍLIA - O Ministério do Meio Ambiente decretou nesta segunda-feira, 6, estado de emergência ambiental em 14 estados e no Distrito Federal por causa do grande número de focos de queimadas.

Estão na lista os estados do Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, do Pará, Piauí, Tocantins, da Bahia e de Goiás e Minas Gerais.

Segundo levantamento do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), existem 1.178 focos de incêndio no país hoje, conforme dados do satélite de referência.

Do total, o maior número foi registrado em Goiás, que tem 892 focos. Em seguida aparecem Tocantins (288 focos), Bahia (239), Minas Gerais (203), Distrito Federal (31), Mato Grosso (17) e São Paulo (8).

Com o decreto, os estados podem contratar brigadistas para combater o fogo sem necessidade de licitação.