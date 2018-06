Queixas de assédio moral sobem 588% Os casos de assédio moral investigados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no Rio saltaram de 17, em 2004, para 117, em 2008, alta de 588,2%. Até julho deste ano, já havia 90 queixas. O MPT no Rio tem hoje 394 apurações sobre assédio moral e duas ações civis em andamento. Segundo levantamento do órgão, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio lideram o número de queixas.