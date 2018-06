Queixas tumultuam encontro de Guerra com governadores As queixas via Twitter do senador Aloysio Nunes Ferreira azedaram o encontro dos sete governadores tucanos e a cúpula do PSDB ontem, em Goiânia. Os governadores discutiram temas como os rumos da sigla, mas não conseguiram evitar o desconforto com o "fogo amigo". "Quem deve responder a esse assunto é o Alckmin", disse o governador paranaense Beto Richa, durante a entrevista coletiva. "É um tema partidário e deve ser respondido pelo presidente do PSDB de São Paulo", devolveu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. "Nos próximos dias o Aloysio Nunes vai aparecer no programa nacional do PSDB", anunciou o deputado Sérgio Guerra. / RUBENS SANTOS, ESPECIAL PARA O ESTADO