Quem é: Silvia Buarque Atriz de 38 anos Carioca, está em cartaz no Sesc Anchieta com a peça ?Um Dia, no Verão? É fã da gastronomia paulistana, da feirinha de antiguidades do Masp e das lojas da Oscar Freire Nos palcos, mulher atormentada; fora deles, mãe, de bem com a vida