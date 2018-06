Quem não usar verba corretamente sairá do Pronasci, diz Tarso

O ministro da Justiça, Tarso Genro, garantiu nesta quinta-feira, 27, que o ministério não irá assinar novos convênios do Programa Nacional de Segurança Pública (Pronasci) com Estados e municípios que não conseguirem aplicar a verba já repassada para a implementação de projetos aprovados no programa. Segundo o ministro, a medida "é um trabalho preventivo" às inspeções do Tribunal de Contas da União (TCU).

"Estou mandando fazer um levantamento em algumas regiões do País para verificar o grau de uso dos recursos de 2008. [Nos casos de] prefeituras e Estados que não estiverem gastando com a rapidez necessária e de maneira adequada esses recursos, nós não vamos assinar os convênios de 2009, fazendo com que eles primeiro gastem, para depois habilitar a novos projetos", afirmou o ministro durante café da manhã com jornalistas, no ministério.

De acordo com o ministro, "não há barreiras políticas" de Estados e municípios sobre o programa, mas tanto governos estaduais quanto municipais encontram dificuldades técnicas para concretizar seus projetos. Segundo Tarso, alguns estados e muitas das 108 prefeituras que aderiram ao programa não estavam tecnicamente preparados para gastar os recursos que lhes foram disponibilizados.

"É o que a gente sente em todos os Estados, com todos os governadores. Estávamos fazendo uma revisão dos convênios de Alagoas e o governador [Teotônio Vilela] nos explicou quais as dificuldades que ele está tendo com os investimentos. [Segundo o governador] o Estado não está preparado tecnicamente para receber recursos para gastar. A estrutura do Estado estava completamente dilapidada".

Embora tenha minimizado o efeito de divergências políticas para o atraso nos gastos, Tarso citou ao menos dois casos onde isso ocorreu. Além da cidade do Rio de Janeiro à época da administração do ex-prefeito César Maia, "que não queria nada com o Pronasci", o ministro mencionou o Estado de São Paulo.

"A única barreira política que nós tínhamos era com o ex-secretário estadual de Segurança de São Paulo, que não gostava do Pronasci. Nós respeitávamos essa posição, mas depois que mudou o secretário, nossa relação com o governo do Estado e com os municípios da Grande São Paulo se tornou ótima. Eu inclusive liguei para o governador depois desta mudança e disse a ele que a relação estava em um alto nível de qualidade", declarou Tarso.