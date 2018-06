''Quem recicla camisinha?'', ironiza Lula O presidente Lula afirmou ontem, em São Paulo, antes do anúncio oficial feito pelo ministro Minc, que o governo vai devolver ao Reino Unido os contêineres que chegaram a portos brasileiros com lixo. "Estamos fazendo uma investigação séria e só temos uma saída: devolver o contêiner para onde ele veio, porque queremos importar outras coisas e não lixo", afirmou. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Lula usou o episódio para criticar a postura dos países ricos na luta pela preservação do meio ambiente. "Eles que são tão limpos e que querem despoluir tanto mandam para cá contêineres de lixo dizendo que é para reciclar. Quem é que vai reciclar uma camisinha? Um lixo hospitalar?", ironizou. A declaração foi feita durante a abertura da 5.ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos.