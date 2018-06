Quem são os 25 presos durante a Operação Furacão Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães - Presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Foi um dos envolvidos com o jogo do bicho condenado pela juíza Denise Frossard em 1993. Aniz Abraão David, o Anísio - Presidente de honra da Beija Flor, campeã do carnaval carioca. Foi acusado de ser mandante do desaparecimento de dois jovens, em Niterói, em 1981, no caso conhecido como Misaque-Jatobá. Antônio Petrus Kalil - Após a morte de Castor de Andrade, em 97, Kalil, o Turcão, tornou-se o mais importante bicheiro do Rio. Condenado em 1993. Carlos Pereira da Silva - Delegado federal, chefe da Delegacia de Niterói. Acusado pela Polícia Federal de receber ?caixinha? para beneficiar bingos. Respondeu a processo por ter trocado tiros com escrivão. Ernesto da Luz Pinto Dória - Juiz da 15.ª Região do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo. Trabalhou como corregedor regional do TRT entre os anos de 2000 e 2002. Jaime Garcia Dias - Acusado pela PF de ser o principal lobista em favor de bingos e fabricantes de máquinas caça-níqueis entre policiais e magistrados. João Sérgio Leal Pereira - Procurador da República. Acusado de integrar esquema de fraudes em sentenças judiciais. Está afastado do cargo. Foi preso na Bahia. José Eduardo Carreira Alvim - É desembargador federal. Até quarta-feira, era vice-presidente do Tribunal Regional Federal. Seria o presidente no próximo biênio, por ser o mais antigo desembargador, mas sua candidatura foi rejeitada. José Ricardo Regueira - Desembargador federal. Foi acusado de ter participado de esquema de fraude na distribuição de processos no Espírito Santo. Susie Pinheiros Dias de Mattos - Delegada da Agência Nacional do Petróleo. Atuou no Departamento de Inteligência. Assumiu a Corregedoria da ANP em 2006. Virgílio de Oliveira Medina - Advogado. Irmão do ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Flagrado nas gravações pedindo propina para intermediar uma liminar de seu irmão a favor dos bingos. Sérgio Luzio Marques de Araújo - Advogado. Representante dos bingos. Irmão do juiz federal Marcelo Luzio. Ana Claudia Rodrigues do Espírito Santo Delmiro Martins Ferreira Evandro da Fonseca Francisco Martins da Silva José Renato Granado Ferreira Julio Guimarães Sobreira Laurentino Freire dos Santos Licinio Soares Bastos José Luiz Rebello Luiz Paulo Dias de Mattos Marcos Antônio dos Santos Bretas Paulo Roberto Ferreira Lima Silvério Néri Cabral Junior