Quem são os presos transferidos para Mato Grosso

Nei da Conceição Cruz, o "Facão" - Segundo homem na hierarquia do Terceiro Comando Puro, foi preso em 9 de outubro no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele havia sido beneficiado em abril pelo regime semiaberto e estava foragido. A polícia acredita que "Facão" tenha contribuído para o início da guerra no Morro dos Macacos.

Marcelo Soares de Medeiros, o "Marcelo PQD" - Foi preso em junho de 2008, quando tentava retomar o Morro dos Macacos acompanhado de seis homens fortemente armados. Ele estava foragido após ter recebido, cinco meses antes, o direito a visita provisória ao lar e não ter retornado à prisão.

Fábio Pinto dos Santos, o "Fabinho São João" - Chefe do tráfico de drogas no morro São João, controlado pelo Comando Vermelho, local que serviu de base para a invasão no Morro dos Macacos.

Cássio Monteiro das Neves, o "Cássio da Mangueira" - Chefe do tráfico no morro da Mangueira, na zona norte do Rio, foi preso no início de setembro.

Ocimar Nunes Robert, o "Barbosinha" - Homem do segundo escalão na hierarquia do Comando Vermelho, ex-chefe do tráfico do Morro do Turano, na zona norte do Rio.

Márcio Silva Matos, o "Marcinho Muleta" - Chefe do tráfico em Manguinhos, na zona norte do Rio.

Jorge Alexandre Candido Maria, o "Sombra" - Homem do alto escalão do Comando Vermelho, preso em 2003, chefiava o tráfico na Vila Kennedy.

Claudecyr de Oliveira, o "Noquinha" - Pertence à facção Terceiro Comando Puro, era chefe do tráfico no Morro do Dendê.

Não há maiores informações disponíveis sobre Edgar Alves Andrade, o "Doca", e Roberto Ferreira Vieira, o "Robertinho do Jacaré".