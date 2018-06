Quer desfilar? Ainda há fantasias

A crise econômica mundial fez os foliões pisarem no freio e deixarem para a última hora a decisão de desfilar nas escolas de samba do Grupo Especial do Rio. A uma semana da festa, as alas da maioria das escolas ainda têm lugar. Só a Império Serrano, primeira a entrar na Sapucaí no domingo, reeditando um samba antigo - Lenda da Sereia, Rainha do Mar -, já vendeu todas as fantasias. Na Viradouro, as vendas estavam praticamente esgotadas no começo da semana. A Vila Isabel, escola de Martinho da Vila, também não tem lugar. A diretoria decidiu bancar todas as fantasias e distribuir à comunidade. Nas outras escolas ainda há vagas para quem quiser se juntar às mais de 40 mil pessoas que vão defender as 12 escolas. As fantasias custam em média R$ 600. A maioria dos donos das alas entrega a roupa nos hotéis da zona sul, cobrando uma taxa extra. Foliões também recebem dicas para curtir bem o carnaval: usar o metrô para chegar à Sapucaí, não levar objetos de valor (no máximo uma câmera discreta para registrar o momento único) e não beber demais para aguentar sem atropelos os 82 minutos de desfile. E o fundamental: tem de decorar a letra do samba. "Isso é muito importante para não atrapalhar a evolução da escola", recomenda Selma Couto, da ala Carcará, da Mangueira. As fantasias variam muito, principalmente no peso. Mas todas têm pelo menos uma pena ou um paetê comprado no Babado da Folia - loja no centro que fornece material às escolas do Rio. Jorge Francisco, o Chiquinho, há 20 anos comercializa de penas a pedrarias. Todo ano, ele vende em quatro filiais toneladas de plumas e quilômetros de tecido, que traz nas duas viagens anuais para China, Filipinas, Índia e África. "Neste ano, as novidades são lamê com mais brilho e penas de faisão albino." Chiquinho, claro, desfila na Sapucaí. Em seis escolas. "Minha filosofia é: compro a farinha, faço o bolo, me queimo no forno e não vou comer deste doce?" CARNAVAL INESQUECÍVEL Didi Wagner Apresentadora de TV "Num baile em Campos do Jordão (SP), aos 8 anos, fiquei traumatizada. Minha amiga estava com uma fantasia linda de dançarina de Charleston, com um vestido vermelho de paetês e plumas, e seus dois irmãos, de gângsteres. Eu fui de cacique - com cocar de penas enorme e superdesengonçado e com uma tanga. Me senti horrorosa." ESCOLHA SUA ESCOLA Grande Rio: Desfila domingo, com saída prevista para 22h. Fantasia da Ala Conjuras Baianos, O Esplendor Todo Coberto de Plumas, custa R$ 600. Telefones: (0XX21) 2783-5727 ou (0XX21) 9901-1046, com Sandra Regina. Site: www.academicosdogranderio.com.br/index2.htm Mocidade Independente de Padre Miguel: Desfila domingo, à 0h30. Fantasia na Ala Candeeiro custa R$ 650. Mais informações pelo telefone: (0XX21) 3332-1317, com Carlos Alberto. Site: http://www.mocidadeindependente.com.br/fantasias.html Beija-Flor: Sai domingo, à 1h30. Ala Banho Turco de Purificação: R$ 750. Tel.: (0XX21) 2791-7377, com Antonio Rodrigues. Site: www.beija-flor.com.br/2009/new/por/03-carnaval2009/fantasias.html Unidos da Tijuca: Desfila domingo, às 2h25. Fantasiada Ala Estrela Cadente, a segunda depois da bateria, custa R$ 560. Informações pelo telefone: (0XX21) 2541-3468, com Elza Mendes. Site: www.unidosdatijuca.com.br Porto da Pedra: Desfila na segunda-feira, às 21 horas. Ainda há vagas em alas comercializadas pela direção da escola. Preço: R$ 450. É a única que não tem sistema de entrega. A retirada da fantasia é feita na quadra, em São Gonçalo, a 30 quilômetros do centro do Rio. Telefone: (0XX21) 3707- 3320. Site: http://www.unidosdoportodapedra.com.br/carnaval2009_alas.htm Salgueiro: Desfila na segunda-feira, por volta de 22h. Fantasia da Ala Marcha dos Samurais - que vai na frente da bateria - custa R$ 750. Telefone: (0XX21) 2238- 9818, com Belizário ou Anderson. Site: http://tambor.salgueiro.com.br/FT2009.asp Imperatriz Leopoldinense: Desfila na segunda-feira, com saída às 23h10. Na Ala Bons Marujos, a fantasia (leve) custa R$ 400. Telefone: (0XX21) 3661-8452, com Valério Guidinelli. Site: http://www.imperatrizleopoldinense.com.br/fantasias.html Portela: Desfila de segunda para terça, por volta da meia-noite e meia. Na Ala Cacique e Bafo da Onça, a fantasia Esplendor (pesada) custa R$ 600. Tel.: (0XX21) 2591-9285, com Ricardo ou Isabel. Site: www.gresportela.com.br Mangueira: Desfila na madrugada de terça, à 1h20. Na Ala Missões Guaranis, a fantasia de ráfia com plumas custa R$ 650. Telefones: (0XX21) 2570-2478 ou (0XX21) 3238-3389, Rafael ou Selma. Site: www.mangueira.com.br