Quércia faz campanha no Vale do Paraíba O candidato a governo de São Paulo pelo PMDB, Orestes Quércia, fez campanha ontem na região do Vale do Paraíba. Quércia chegou pela manhã de helicóptero, na faculdade de medicina da Universidade de Taubaté (Unitau), em Taubaté. Ele seguiu em carreata até o centro da cidade -- onde cumprimentou moradores e reforçou seu discurso por melhorias na área da segurança pública. Acompanhado por cerca de 40 carros, ele também visitou a cidade de Pindamonhangaba (cidade que já teve como prefeito o candidato Geraldo Alckmin). Após o almoço, Quércia foi de helicóptero para Campos do Jordão -- onde ficou até as 16 horas. Junto com ele o candidato a vice-governador Átilla Russomanno e a candidata ao Senado, Alda Marco Antonio. Orestes Quércia está em terceiro lugar nas pesquisas ? com 9% das intenções de voto. Apesar da colocação, ele se diz confiante. Prometeu acabar com a secretaria de segurança publica e dar mais autonomia a polícia. final.