Quércia lança campanha de industrialização em Lins A cidade de Lins, a 450 quilômetros da capital paulista, recebeu nesta manhã de sábado a caravana política do candidato a governador pelo PMDB, Orestes Quércia. Acompanhado pelos deputados Michel Temer e Delfim Neto, de seu vice Attila Russomano, da candidata ao Senado Alda Marco Antonio e de lideranças locais, Quércia passeou pelo calçadão, aproveitando o movimento do comércio e cumprimentou as pessoas. Na Casa dos Médicos, Quércia reuniu-se com correligionários, onde os discursos se tornaram mais vibrantes. Todos enalteceram o dinamismo de São Paulo vivido durante o tempo do então governador. Durante seu discurso, o candidato lançou a campanha pela industrialização do Estado. Além de buscar recursos no exterior, ele promete incentivar as pequenas e médias empresas. Quércia lembrou também que a segurança, o emprego e a educação serão as prioridades de seu novo governo. E alfinetou: "Hoje faltam autoridade e firmeza para enfrentar o problema da criminalidade". De Lins a caravana seguiu para Presidente Prudente.