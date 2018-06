''Quero uma capital moderna, a mais bela do mundo'' O desejo do então presidente Juscelino Kubitschek deixou claro o tamanho da empreitada. "Quero uma capital moderna, a mais bela do mundo". Aos 102 anos, o arquiteto Oscar Niemeyer lembra com prazer daquele encontro com JK em sua casa, na Estrada das Canoas, em São Conrado, no Rio, quando ouviu pela primeira vez os planos sobre a construção da nova capital.