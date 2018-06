Quilombolas serão atendidos em 12 Estados Comunidades quilombolas do Maranhão, Ceará, Pará, Bahia, Minas, Piauí, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte e Espírito Santo - em processo de regularização fundiária pelo Incra - serão atendidas pela nova Assistência Técnica e Extensão Rural. A chamada pública prevê o atendimento de 6.070 famílias.