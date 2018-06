Quina acumula e prêmio chega a R$ 300 mil Não houve ganhadores no principal do concurso 1631 da Quina. e o prêmio acumulou em R$ 295.545,93. Já a quadra pagará R$ 2.273,43 aos 130 bilhetes premiados. O terno teve 6.169 ganhadores que receberão R$ 63,64. As dezenas sorteadas foram: 24 - 28 - 35 - 46 - 61