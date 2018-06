Quina acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 1927 da Quina e o prêmio acumulou em R$ 811.782,93. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte nesta quinta-feira, 17, no município paulista de Rio Claro, foram os seguintes: 12 - 28 - 29 - 34 - 71. A Quadra foi acertada por 106 apostadores e seu prêmio é de R$ 4.077,78. O Terno teve 6.503 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 88,62. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado, 19, é de R$ 1,3 milhão.