Quina e Dupla Sena acumulam No concurso 1356 da Quina, realizado nesta terça-feira em Cruz Alta (RS), foram sorteados os números 05 - 41 - 42 - 54 ? 72. Não houve acertador das cinco dezenas e o prêmio ficou acumulado em R$ 247.984,11. A quadra foi acertada por 94 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.638,13. O terno teve 5.369 acertadores que vão receber R$ 61,35. A estimativa de prêmio principal no próximo concurso é de R$ 550 mil. No concurso 293 da Dupla Sena, realizado na mesma data e local, foram sorteados os números 07 - 09 - 12 - 40 - 41 ? 42 (1º sorteio) e 08 - 19 - 21 - 37 - 42 ? 47 (2º sorteio). Não houve acertador da sena no primeiro e no segundo sorteios. O prêmio ficou acumulado em R$ 2.901.579,82. A quina teve 27 acertadores que vão receber R$ 3.203,89. A quadra foi acertada por 1.351 apostadores, que levam R$ 63,79 cada. A estimativa de prêmio para a sena (1º sorteio) no próximo concurso é de R$ 3 milhões.