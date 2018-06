Quina e Dupla Sena acumulam Nenhum apostador acertou as cinco dezenas válidas pelo concurso 1.678 da Quina, cujo sorteio ocorreu na noite de terça-feira na cidade de Vilhena(RO). Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o prêmio para o próximo concurso, que será realizado dia 23, poderá chegar a R$ 700 mil. Noventa e duas pessoas acertaram a quadra e cada uma receberá R$ 2.785,51. O terno saiu para 5.045 apostadores e paga para cada um R$ 67,48. As cinco dezenas sorteadas são: 06 - 12 - 30 - 62 - 72. Não houve ganhador também para o prêmio do concurso 507 da Dupla Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do primeiro sorteio, cujo prêmio poderá passar dos R$ 2,2 milhões no próximo concurso, a ser realizado dia 24. Em relação às premiações do segundo sorteio, houve 13 apostadores que fizeram a quina. Cada um vai receber R$ 6.293,69. A quadra saiu para 855 pessoas e paga R$ 95,33 para cada uma. Os números sorteados foram: 01º sorteio: 08 - 21 - 23 - 26 - 30 - 48 02º sorteio: 02 - 20 - 21 - 36 - 43 - 50.