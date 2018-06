Quina paga R$ 2,7 milhões nesta 5ª, o maior prêmio da história

A Quina vai pagar o maior prêmio da história nesta quinta-feira, 14. O prêmio será de R$ 2,7 milhões para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 1939, que serão sorteadas em Bauru, no interior de São Paulo. Aplicada na poupança, a bolada pode render R$ 18 mil por mês. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do País. A aposta simples custa R$ 0,50. O maior prêmio pago pela Quina até agora, de acordo com a CEF, foi em 11 de março de 2004. Na ocasião, oito apostadores dividiram mais de R$ 2,179.376,00. Os seis números mais sorteados da loteria são 39, 52, 38, 49, 16 e 64. Mega-Sena Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena na quarta-feira, 13. Com isso, o prêmio acumulou e deve pagar até 30 milhões no sábado, 16. As dezenas sorteadas em Bauru foram 04 - 16 - 31 - 36 - 54 - 55. A Quina teve 76 acertadores que vão levar R$ 24.991,48 cada um. Já a Quadra pagará R$ 279,73 a 6.790 ganhadores. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1000) é de R$ 2.199.250,45. Já o acumulado para o concurso especial de final de ano é de R$ 1.224.733,92.