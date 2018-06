Quina sai para Goiás e Rio Grande do Sul A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 1561 da Quina: 01 - 10 - 36 - 64 - 71 Duas apostas, uma realizada em Goiás e outra no Rio Grande do Sul, acertaram a quina. Cada uma vai receber R$ 164.675,61. A quadra foi acertada por 562 apostadores, prêmio de R$ 583,82. O terno teve 11.994 acertadores, prêmio de R$ 36,48. A estimativa de prêmio para a quina no próximo concurso, sábado, é de R$ 350.000,00.