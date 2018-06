Quina sai para Rio de Janeiro; Dupla Sena acumula A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 1566 da Quina: 16 - 19 - 27 - 62 - 69 Uma aposta realizada no Rio de Janeiro acertou a quina, prêmio de R$ 302.848,25. A quadra foi acertada por 108 apostadores, prêmio de R$ 2.804,15. O terno teve 6.943 acertadores, prêmio de R$ 57,94. A estimativa de prêmio para a quina no próximo concurso, quinta-feira, é de R$ 300.000,00. A CEF também divulgou o resultado do concurso 432 da Dupla Sena: 1º sorteio: 11 - 12 - 19 - 21 - 42 - 44 2º sorteio: 08 - 28 - 43 - 17 - 32 - 27 Não houve acertador em ambos os sorteios, e o prêmio ficou acumulado em R$ 6.272.616,52. A quina teve 38 acertadores, prêmio de R$ 3.858,63. A quadra foi acertada por 1.916 apostadores, prêmio de R$ 76,24. A estimativa de prêmio para a Sena (1º sorteio), no próximo concurso, sexta-feira, é de R$ 6.500.000,00.