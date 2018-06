Quinta amanhece fria, mas sol deve aparecer durante o dia

Uma grande massa de ar polar avança sobre São Paulo nesta quinta-feira e afasta as nuvens carregadas que deixaram o tempo chuvoso nos últimos dias. A quinta amanhece fria e com nevoeiro na região metropolitana e no litoral, mas ao longo da manhã o nevoeiro se dissipa e o sol aparece. Em todas as outras regiões paulistas também faz sol, mas a máxima não deve passar dos 19 graus na capital e a mínima prevista é de 8 graus. À tarde, a temperatura fica amena. Na sexta-feira, 20, o dia fica ensolarado em todo o Estado e a temperatura sobe gradativamente, mas ainda faz frio ao amanhecer e a mínima prevista para a capital é de 8 graus. No sábado e no domingo a temperatura sobe um pouco e as máximas podem chegar aos 24 e 25 graus. País Uma grande massa de ar polar avança sobre o centro-sul do Brasil. O dia amanhece com geada no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no sul do Paraná. Uma frente fria deixa o tempo chuvoso no Rio de Janeiro, na zona da mata de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. Sol com chuva a partir da tarde nas demais regiões capixabas. Tempo abafado provoca pancadas de chuva do norte de Rondônia ao Amapá. A quinta-feira fica ensolarada nas demais áreas do País. Frio ao amanhecer no sul de Mato Grosso do Sul e em São Paulo.