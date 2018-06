Quinta-feira com chuva forte em parte do país

SÃO PAULO - A quinta-feira, 20, será de chuva forte em boa parte do país, principalmente na região Norte, parte do Centro-Oeste e do Nordeste, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos(CPTEC).

Mesmo com o canal de umidade perdendo intensidade, o dia ainda será encoberto e com chuvas em todo leste e litoral da Bahia e chuvas isoladas no sudoeste e oeste deste estado. Nas demais áreas da Bahia, Sergipe, oeste de Pernambuco e Paraíba, sul do Ceará, centro-sul do Piauí e Maranhão, toda Região Norte e centro-norte do Mato Grosso, o dia ficará nublado e com pancadas de chuva.

Nesta grande área poderá chover forte e ocorrer acumulados significativo de chuva. Muitas nuvens e chuvas isoladas também no norte de Minas, Espírito Santo e entre o litoral do Rio ao litoral de Santa Catarina.

Possibilidade de pancadas de chuva nas demais áreas de Mato Grosso, em Goiás, Distrito Federal e norte do Maranhão e Piauí. Sol e muitas nuvens em todo centro-sul e leste de Minas, leste de São Paulo e leste da Região Sul. Nas demais áreas do país, sol e poucas nuvens.