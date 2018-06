Quinta-feira terá mais chuva em praticamente todo o País O Estado de São Paulo vai ter mais um dia de nebulosidade e chuva nesta quinta-feira. A máxima prevista é de 25 graus e a mínima de 19; na capital, no litoral e no norte paulista, o céu fica cheio de nuvens e o sol não aparece, com chuva durante quase todo o dia. No centro-oeste do Estado o sol aparece entre nuvens e chove a partir da tarde. A chuva não fica apenas em São Paulo, todos os Estados da região Sudeste estão tendo muita chuva nesta primeira semana de janeiro. A chuva só não é constante no norte mineiro e capixaba. Outra frente fria deve chegar a São Paulo no sábado e a chuva pode continuar. No Rio Grande do Sul, uma frente fria provoca chuva a qualquer hora do dia e há riscos de temporal com ventania. Nas demais áreas do Sul, nos Estados das regiões Sudeste e Centro-oeste, no Distrito Federal e no oeste do Norte o céu fica com muitas nuvens por conta do tempo abafado e são esperados grandes volumes de chuva, especialmente à tarde. No restante do País, o sol predomina e faz calor. Em Teresina, a máxima chega aos 37 graus e em Belo Horizonte é de 24.