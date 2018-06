Quinto ônibus é incendiado no Espírito Santo Um ônibus foi incendiado nesta quarta-feira no ponto final de Novo Porto Canoa, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Foi o quinto veículo queimado na região desde sexta-feira. O ônibus da Viação Serramar, que fazia a linha Novo Porto Canoa-Terminal de Laranjeiras havia acabado de deixar os passageiros às 13h30. Seis homens entraram no veículo, espalharam gasolina e atearam fogo. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar fez um cerco na região com apoio de um helicóptero. Na última terça-feira, uma ação da PM terminou com dois presos e um morto. Os três eram suspeitos de participar da queima de ônibus. Um dos presos confessou a participação nos crimes. No último sábado, dia seguinte ao início dos ataques, 15 presidiários acusados de comandar os atentados de dentro das prisões capixabas foram transferidos para o Presídio Federal de Catanduva, no Paraná.