Quinto suspeito de agredir estudante que defendeu mendigo se apresenta no RJ

Priscila Trindade, do estdão.com.br,

SÃO PAULO - O quinto suspeito de agredir o estudante Vítor Suarez Cunha, de 21 anos, se apresentou na tarde desta quarta-feira, 8, na 37ª DP, na Ilha do Governador. Edson Luiz Júnior chegou acompanhado de um advogado para prestar depoimento. Os outros quatro suspeitos de espancar Vítor, na madrugada do último dia 3, já estão presos.

A vítima foi agredida ao tentar impedir que um grupo de jovens batesse em um morador de rua na Praça Jerusalém, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Cunha sofreu fraturas no rosto e está internado em uma clínica.

Um amigo de Vítor, que presenciou a agressão, prestou depoimento e confirmou a versão do estudante. Cunha passou por uma complexa cirurgia para reconstrução da face e deve deixar o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) ainda nesta semana.