Quinze estudantes da USP ficam feridos em acidente entre ônibus e carreta

BELO HORIZONTE - Quinze alunos da Universidade de São Paulo (USP) ficaram feridos em acidente na madrugada desta quarta-feira, 1º, envolvendo o ônibus em que viajavam e uma carreta na BR-381, em Nepomuceno, Região Sul de Minas, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Perdões. Dois motoristas do ônibus, o que estava ao volante e o reserva, também ficaram feridos. Todos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Lavras. Os alunos tiveram ferimentos leves. Já os motoristas tiveram lesões graves.

O acidente aconteceu às 3h15. O ônibus deixou Belo Horizonte e seguia para São Paulo . Os estudantes estavam na capital mineira para participar dos jogos minerários. Segundo informações da PRF, o veículo se chocou em uma reta na traseira da carreta, que trafegava na faixa da direita. A suspeita é que o motorista do ônibus tenha dormido ao volante, por não haver marca de frenagem da pista. Os jogos minerários 2018 foram organizados pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As disputas se remetem a técnicas tradicionais de mineração.